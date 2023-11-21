Новости часа: 54 жилых дома включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 жилых домов включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Боткинской больнице выполнили вторую успешную трансплантацию сердца. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" москвичи утилизировали и отправили на переработку около 1,5 тонн предметов. Об этом говорится на портале mos.ru.