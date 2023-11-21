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Новости

21 ноября, 16:45

Город

Новости часа: 54 жилых дома включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон

Новости часа: 54 жилых дома включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон

Мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон

Новости часа: поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года – Собянин

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 жилых домов включены в программу реновации в районе Нагатинский Затон. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Боткинской больнице выполнили вторую успешную трансплантацию сердца. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" москвичи утилизировали и отправили на переработку около 1,5 тонн предметов. Об этом говорится на портале mos.ru.

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