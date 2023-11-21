21 ноября, 16:30Спорт
Новости часа: мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители восьми старых пятиэтажек в Нагатинском Затоне переехали в новые дома или готовятся к новоселью. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Аудиогид по пространству Москвы появился на выставке "Россия" на ВДНХ. О нововведении сообщил комитет по туризму.
На станции метро "ЦСКА" открыли выставку футбольных Кубков России. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.