Новости часа: мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители восьми старых пятиэтажек в Нагатинском Затоне переехали в новые дома или готовятся к новоселью. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аудиогид по пространству Москвы появился на выставке "Россия" на ВДНХ. О нововведении сообщил комитет по туризму.

На станции метро "ЦСКА" открыли выставку футбольных Кубков России. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.