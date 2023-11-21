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Новости

21 ноября, 16:30

Спорт

Новости часа: мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: мэр Москвы рассказал о программе реновации в Нагатинском Затоне

Новости часа: семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон

Новости часа: поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года – Собянин

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Новости часа: Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жители восьми старых пятиэтажек в Нагатинском Затоне переехали в новые дома или готовятся к новоселью. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аудиогид по пространству Москвы появился на выставке "Россия" на ВДНХ. О нововведении сообщил комитет по туризму.

На станции метро "ЦСКА" открыли выставку футбольных Кубков России. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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