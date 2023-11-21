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Новости

21 ноября, 15:45

Общество

Новости часа: семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Новости часа: семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон

Новости часа: поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года – Собянин

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Новости часа: Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении поездов МЦД-3 и МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Каток на ВДНХ подготовили к зимнему сезону. Об этом сообщила администрация ВДНХ.

Метель накроет Москву в четверг, 23 ноября. О погодных условиях предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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