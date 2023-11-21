Новости часа: семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Каток на ВДНХ подготовили к зимнему сезону. Об этом сообщила администрация ВДНХ.

Метель накроет Москву в четверг, 23 ноября. О погодных условиях предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.