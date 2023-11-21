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21 ноября, 15:30

Транспорт

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

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Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

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Московским центральным диаметрам исполнилось четыре года. Более 725 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД за четыре года. Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года.

К 21 ноября выпущена лимитированная серия карт "Тройка". Однако в продажу они не поступят – карты раздадут бесплатно на четырех городских вокзалах. Каких именно – придется угадать по фотографии в телеграм-канале столичного Дептранса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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