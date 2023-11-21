Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить строительство велопешеходного моста через Нагатинский затон. Мост через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне достроят уже в 2024 году.

Участки в Ховрине и Левобережном реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Доходы Москвы ежегодно растут в среднем на 7%. Таковы данные департамента финансов.