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21 ноября, 15:30

Экономика

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство моста через Нагатинский затон

Новости часа: поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года – Собянин

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Новости часа: Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении поездов МЦД-3 и МЦД-4

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил ускорить строительство велопешеходного моста через Нагатинский затон. Мост через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне достроят уже в 2024 году.

Участки в Ховрине и Левобережном реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Доходы Москвы ежегодно растут в среднем на 7%. Таковы данные департамента финансов.

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