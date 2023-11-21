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Новости

Новости

21 ноября, 15:00

Новости

Новости часа: поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года – Собянин

Новости часа: поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года – Собянин

Собянин: велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Новости часа: Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении поездов МЦД-3 и МЦД-4

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о полном обновлении подвижного состава четвертого диаметра МЦД к концу 2025 года.

Более 300 тысяч поездок совершили пассажиры по первому регулярному речному маршруту в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Московском зоопарке проведут интерактивные занятия для детей, пишет пресс-служба учреждения.

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