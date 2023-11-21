Новости часа: поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о полном обновлении подвижного состава четвертого диаметра МЦД к концу 2025 года.

Более 300 тысяч поездок совершили пассажиры по первому регулярному речному маршруту в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Московском зоопарке проведут интерактивные занятия для детей, пишет пресс-служба учреждения.