Новости часа: Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал об активном развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон. Велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки планируют открыть в 2024 году.

Еще два спорткомплекса с бассейнами построят в Новомосковском округе. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Почти 20 тысяч педагогов примут участие в метапредметной олимпиаде "Московский учитель". Об этом сообщили в департаменте образования и науки столицы.

