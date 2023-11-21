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21 ноября, 14:30

Спорт

Новости часа: Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Новости часа: Собянин рассказал о развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении поездов МЦД-3 и МЦД-4

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин: Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на безбумажный формат работы

Новости часа: все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал об активном развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон. Велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки планируют открыть в 2024 году.

Еще два спорткомплекса с бассейнами построят в Новомосковском округе. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Почти 20 тысяч педагогов примут участие в метапредметной олимпиаде "Московский учитель". Об этом сообщили в департаменте образования и науки столицы.

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