Новости часа: Собянин рассказал об обновлении поездов МЦД-3 и МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2024 года в Москве полностью обновят подвижной состав МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве начал работать сервис "Инвестиционный калькулятор". Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

На территории детской поликлиники в районе Бирюлево Восточное проводят благоустройство. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.