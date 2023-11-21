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Новости

21 ноября, 13:45

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении поездов МЦД-3 и МЦД-4

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении поездов МЦД-3 и МЦД-4

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин: Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на безбумажный формат работы

Новости часа: все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2024 года в Москве полностью обновят подвижной состав МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве начал работать сервис "Инвестиционный калькулятор". Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

На территории детской поликлиники в районе Бирюлево Восточное проводят благоустройство. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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