Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 725 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Блок начальных классов на 350 мест построят на территории школы в Покровском-Стрешневе. О строительстве рассказали в Москомархитектуре.

С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" москвичи утилизировали и отправили на переработку около 1,5 тонны предметов. Об этом говорится на портале mos.ru.