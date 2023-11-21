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Новости

21 ноября, 12:30

Город

Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин: Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на безбумажный формат работы

Новости часа: все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта

Новости часа: Филатовская и Боткинская больницы перешли на цифровой формат работы

Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Собянин: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 725 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Блок начальных классов на 350 мест построят на территории школы в Покровском-Стрешневе. О строительстве рассказали в Москомархитектуре.

С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" москвичи утилизировали и отправили на переработку около 1,5 тонны предметов. Об этом говорится на портале mos.ru.

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