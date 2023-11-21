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21 ноября, 13:15

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Собянин: Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на безбумажный формат работы

Собянин: Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на безбумажный формат работы

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Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат работы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Этот инновационный подход дает первые успешные результаты, отметил мэр Москвы.

По словам градоначальника, благодаря переходу с бумажного на цифровой формат работы врачи и медсестры сэкономят примерно 30% времени, которое они смогут уделить пациентам. Кроме того, это избавляет от бумажной волокиты и упрощает взаимодействие между сотрудниками, так как все данные о пациенте появляются в системе моментально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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