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Новости

Новости

21 ноября, 12:00

Город

Новости часа: все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат

Новости часа: все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта

Новости часа: Филатовская и Боткинская больницы перешли на цифровой формат работы

Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Собянин: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин: в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Новости часа: автотрассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят до 2026 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 300 тысяч поездок совершили пассажиры по первому регулярному речному маршруту в Москве. О работе речных трамваев сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Участки в Ховрине и Левобережном реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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