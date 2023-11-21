Новости часа: все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все московские больницы в ближайшие два года переведут на безбумажный формат. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 300 тысяч поездок совершили пассажиры по первому регулярному речному маршруту в Москве. О работе речных трамваев сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Участки в Ховрине и Левобережном реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.