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Новости

21 ноября, 11:15

Город

Новости часа: Филатовская и Боткинская больницы перешли на цифровой формат работы

Новости часа: Филатовская и Боткинская больницы перешли на цифровой формат работы

Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Собянин: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин: в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Новости часа: автотрассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят до 2026 года

Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро

Собянин: новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат работы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новый формат карты москвича в виде стикера с чипом тестируют в столице. Об этом сообщил департамент информационных технологий.

В Москве определят лучший проект реставрации 2023 года по версии горожан. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, проголосовать можно будет до 26 ноября.

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