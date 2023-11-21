Новости часа: Филатовская и Боткинская больницы перешли на цифровой формат работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат работы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новый формат карты москвича в виде стикера с чипом тестируют в столице. Об этом сообщил департамент информационных технологий.

В Москве определят лучший проект реставрации 2023 года по версии горожан. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, проголосовать можно будет до 26 ноября.