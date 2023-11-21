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21 ноября, 07:45

Транспорт

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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Новая транспортная артерия Москвы свяжет четыре оживленных трассы: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. О строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Часть дорожного каркаса уже запущена, ее успели оценить столичные водители. Где в настоящее время ведутся работы, какие участки уже готовы и когда магистраль откроют полностью? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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