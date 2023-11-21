Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новая транспортная артерия Москвы свяжет четыре оживленных трассы: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. О строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Часть дорожного каркаса уже запущена, ее успели оценить столичные водители. Где в настоящее время ведутся работы, какие участки уже готовы и когда магистраль откроют полностью? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.