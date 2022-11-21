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Транспорт

Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

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Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Мещерская Киевского направления МЖД. В будущем она станет частью МЦД-4. Вместо устаревшей станции пассажиры получили современный пригородный вокзал.

Там построили две новые широкие платформы, которые оборудованы навесами на всю длину для защиты пассажиров от солнца и дождя. Установлены лавочки и стойки SOS, а также оборудован подземный пассажирский вестибюль с выходами к 1-му Дачно-Мещерскому проезду и улице Матросова. Он будет использоваться и как удобный подземный пешеходный переход через железную дорогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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