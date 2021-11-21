Сергей Собянин поздравил Московские центральные диаметры с двухлетием. Об этом мэр написал на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, диаметры вывели столичный транспорт на новый уровень. Сейчас маленькие полустанки превратились в большие городские вокзалы. Вместо старых электричек там ходят бесшумные поезда с климат-контролем. С появлением МЦД люди стали экономить на поездках.

За два года МЦД воспользовались более 300 млиллионов пассажиров. Впереди запланирован запуск еще трех диаметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

