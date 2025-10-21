21 октября, 16:30Мэр Москвы
Собянин: Московскому драматическому театру имени А. С. Пушкина – 75 лет
Московскому драматическому театру имени А. С. Пушкина исполнилось 75 лет, напомнил в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Мэр поздравил коллектив театра с юбилеем и пожелал труппе новых постановок, интересных творческих задач и зрительского признания.
Собянин отметил, что театр – потомок легендарного Камерного театра Таирова, основанного в 1914 году. Современное название он получил после реорганизации в 1950-м. На сегодняшний день в труппу входят 67 актеров, включая народных и заслуженных артистов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.