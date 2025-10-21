Сергей Собянин поздравил с юбилеем режиссера Никиту Михалкова. Мэр Москвы отметил его большой вклад в сохранение и приумножение традиций русской культуры.

Собянин добавил, что талант, мастерство, трудолюбие и яркая индивидуальность помогли Михалкову безупречно воплотить на экране десятки незабываемых образов. Его фильмы завоевали сердца миллионов зрителей и получили широкое признание профессионалов в России и за рубежом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.