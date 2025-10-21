Мэр Москвы: город поможет участникам и ветеранам СВО начать собственное дело

В Москве запустили комплексную программу поддержки участников СВО, которые планируют начать собственное дело. Об этом Сергей Собянин написал в мессенджере МАХ.

Новая программа дает реальные инструменты для перехода от военной службы к предпринимательству. На портале "Малого бизнеса Москвы" появился специальный раздел, где военнослужащим или ветеранам боевых действий доступен набор услуг для запуска и развития своего дела.

Также на портале есть консультации по вопросам масштабирования, обучающие программы и деловые события. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

