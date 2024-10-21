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Новости

21 октября, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву

Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках архитектуры

Собянин: более 900 км проводов убрали под землю в рамках проекта "Чистое небо"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро.

ЗАГСы Москвы увеличат количество свадебных дат в период новогодних праздников. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На этой неделе температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на 2–5 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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