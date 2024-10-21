Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро.

ЗАГСы Москвы увеличат количество свадебных дат в период новогодних праздников. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На этой неделе температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на 2–5 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

