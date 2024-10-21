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21 октября, 22:15

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Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

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Гигантский щит "Лилия" начал проходку тоннеля между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", расположенными на будущей Рублево-Архангельской линии метро. Старт работам дал Сергей Собянин. Комплексу предстоит пройти расстояние в 850 метров.

Пройти участок при минимальной скорости 5–6 метров в сутки "Лилия" сможет примерно за 5 месяцев. Но, по словам механиков, если ускориться, можно справиться и быстрее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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