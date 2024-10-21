21 октября, 16:45Новости
Новости часа: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.
ЗАГСы Москвы увеличивают количество слотов для свадеб в новогодние праздники, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По словам синоптиков, температура в Москве на этой неделе будет превышать норму.