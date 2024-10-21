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Новости

21 октября, 16:45

Новости

Новости часа: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года

Новости часа: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву

Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках архитектуры

Собянин: более 900 км проводов убрали под землю в рамках проекта "Чистое небо"

Пассажиры совершили более 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте №2

Работники пищевой промышленности отмечают свой профессиональный праздник

Собянин: пассажиры совершили более 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте № 2

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ЗАГСы Москвы увеличивают количество слотов для свадеб в новогодние праздники, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам синоптиков, температура в Москве на этой неделе будет превышать норму.

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