Новости часа: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ЗАГСы Москвы увеличивают количество слотов для свадеб в новогодние праздники, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам синоптиков, температура в Москве на этой неделе будет превышать норму.