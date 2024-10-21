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21 октября, 15:15

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Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

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Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля на участке от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до станции "Серебряный Бор" Рублево-Архангельской линии метро.

Специалисты приступили к активной работе на третьем участке этой линии – запустили 10-метровый щит. Тоннелепроходческому щиту "Лилия" предстоит пройти 850 метров за пять месяцев.

По словам Собянина, новая линия метро Москвы активно строится, и ввод станции "Бульвар Генерала Карбышева" важен из-за большого пассажиропотока и программы реновации в районе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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