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21 октября, 14:15

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Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

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21 октября Сергей Собянин посетил третий участок строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Как рассказал мэр Москвы, там от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора" запускают десятиметровый щит "Лилия".

Кроме того, глава города отметил, что платформа "Бульвар Генерала Карбышева" очень востребованная. На момент запуска объем пассажиропотока на ней составит больше 24 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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