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21 октября, 17:30

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Собянин: строим три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД

Собянин: строим три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД

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В столице возводят три путепровода на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром. Об этом заявил Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что один из путепроводов свяжет улицу Кошкина и Кавказский бульвар. Еще два сооружения пройдут вдоль Кантемировской улицы и пересекут Пролетарский проспект. По каждому можно будет проехать в одном направлении, на запад или восток.

По словам мэра, Южная рокада станет дублером МКАД и ТТК. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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