21 октября, 17:30Город
Собянин: строим три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД
В столице возводят три путепровода на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром. Об этом заявил Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что один из путепроводов свяжет улицу Кошкина и Кавказский бульвар. Еще два сооружения пройдут вдоль Кантемировской улицы и пересекут Пролетарский проспект. По каждому можно будет проехать в одном направлении, на запад или восток.
По словам мэра, Южная рокада станет дублером МКАД и ТТК. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.