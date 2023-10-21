Новости часа: Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Мневниковской пойме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Мневниковской пойме развивается дорожная инфраструктура. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилой дом по программе реновации возведут на улице Артюхиной в Текстильщиках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Детские технопарки столицы проведут эфир ток-шоу "100 вопросов взрослому", передает портал mos.ru.