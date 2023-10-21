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21 октября, 11:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Мневниковской пойме

Новости часа: Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Мневниковской пойме

Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля откроют раньше срока

Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Мневниковской пойме

Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Новости часа: суд арестовал мужчину после конфликта со стрельбой в ТЦ на юге Москвы

Новости часа: автомобиль сбил трехлетнюю девочку на востоке Москвы

Новости часа: городские службы Москвы следят за состоянием дорог из-за ночных заморозков

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Новости часа: парк поездов "Ласточка" подготовили к работе зимой на МЦК

Новости часа: в Москве в марте планируют запустить развязку МКАД с улицей Верхние Поля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Мневниковской пойме развивается дорожная инфраструктура. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилой дом по программе реновации возведут на улице Артюхиной в Текстильщиках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Детские технопарки столицы проведут эфир ток-шоу "100 вопросов взрослому", передает портал mos.ru.

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