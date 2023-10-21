Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Летние веранды в кафе и ресторанах можно не демонтировать в конце сезона. Это меру поддержки общепита продлил Сергей Собянин.

При этом оставить разрешается только конструкции, которые не мешают пешеходам и уборочной технике, отметил мэр. Также они не должны находиться в парках, на внешних поверхностях зданий, в нежилых постройках и на участках, которые находятся в собственности.



Пользоваться летними верандами зимой нельзя, а владельцы должны чистить их от снега и наледи. Но возможность не разбирать конструкции все равно выгодна для кафе, так как это сокращает расходы. Такая форма поддержки остается одной из самых востребованных в столице. В прошлом году ей воспользовались 346 заведений.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.