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21 октября, 09:30

Экономика

Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

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Летние веранды в кафе и ресторанах можно не демонтировать в конце сезона. Это меру поддержки общепита продлил Сергей Собянин.

При этом оставить разрешается только конструкции, которые не мешают пешеходам и уборочной технике, отметил мэр. Также они не должны находиться в парках, на внешних поверхностях зданий, в нежилых постройках и на участках, которые находятся в собственности.

Пользоваться летними верандами зимой нельзя, а владельцы должны чистить их от снега и наледи. Но возможность не разбирать конструкции все равно выгодна для кафе, так как это сокращает расходы. Такая форма поддержки остается одной из самых востребованных в столице. В прошлом году ей воспользовались 346 заведений.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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