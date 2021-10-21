Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

В Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На это время закрываются рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры, торговые центры. Сергей Собянин подписал соответствующий указ.

Кафе смогут работать навынос. Приостанавливается оказание госуслуг в центрах "Мои документы". В электронном виде все будет работать. При этом аптеки и продуктовые магазины не закрываются.

В детских садах и школах объявляются каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп. Поликлиники продолжат оказывать плановую медицинскую помощь.

Запрещается проведение массовых мероприятий. Театры и музеи будут работать, но с условиями. Заполняемость должна быть не более 50%, зрителей будут пускать по QR-кодам.

С 8 ноября будут заблокированы соцкарты москвичей старше 60 лет и горожан с хроническими болезнями. Мера не коснется тех, кто привился или переболел ковидом.

Также с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертов или других мероприятий, где будет больше 500 человек. Театры и музеи также будут работать с QR-кодами, но с 8 ноября максимальная заполняемость залов будет 70%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.