21 сентября, 16:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы рассказал о строительстве дополнительного участка МСД

В столице продолжается строительство новых участков Московского скоростного диаметра. Сергей Собянин сообщил о начале работ на дополнительном отрезке магистрали – от улицы Каспийской до Севанской. Его протяженность составит около 2,5 километра.

Параллельно активно идет реконструкция соседнего участка – от Севанской до основного хода МСД. Здесь возводят несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, готовность которого уже превышает треть. В состав проекта также входит строительство тоннеля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин