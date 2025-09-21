Мэр Москвы рассказал о строительстве дополнительного участка МСД

В столице продолжается строительство новых участков Московского скоростного диаметра. Сергей Собянин сообщил о начале работ на дополнительном отрезке магистрали – от улицы Каспийской до Севанской. Его протяженность составит около 2,5 километра.

Параллельно активно идет реконструкция соседнего участка – от Севанской до основного хода МСД. Здесь возводят несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, готовность которого уже превышает треть. В состав проекта также входит строительство тоннеля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.