Новости часа: Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров для строительства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 220 гектаров земли в этом году предоставлено инвесторам для строительства объектов в Москве, сообщил Сергей Собянин.

Спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшей площадкой в России и Европе. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Набор в резерв сборных для участия в школьных олимпиадах объявлен открытым в Москве, передает портал мэра.