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21 сентября, 21:30

Новости

Новости часа: Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров для строительства

Новости часа: Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров для строительства

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 сентября

Новости часа: почти 220 га земли предоставлено инвесторам с начала года в Москве

Собянин: Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров с начала года

Собянин: новый этап модернизации проведут в МКНЦ имени Логинова

Собянин рассказал о запуске новых сервисов МЭШ к началу учебного года

Новости часа: на платформе "Москино" появится сервис с информацией о мероприятиях

Новости часа: более 50 сервисов ИИ было создано для московского здравоохранения

Собянин: МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

За год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 220 гектаров земли в этом году предоставлено инвесторам для строительства объектов в Москве, сообщил Сергей Собянин.

Спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшей площадкой в России и Европе. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Набор в резерв сборных для участия в школьных олимпиадах объявлен открытым в Москве, передает портал мэра.

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