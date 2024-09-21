21 сентября, 21:30Новости
Новости часа: Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров для строительства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 220 гектаров земли в этом году предоставлено инвесторам для строительства объектов в Москве, сообщил Сергей Собянин.
Спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшей площадкой в России и Европе. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.
Набор в резерв сборных для участия в школьных олимпиадах объявлен открытым в Москве, передает портал мэра.