Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 сентября

Новости часа: почти 220 га земли предоставлено инвесторам с начала года в Москве

Собянин: Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров с начала года

Собянин: новый этап модернизации проведут в МКНЦ имени Логинова

Собянин рассказал о запуске новых сервисов МЭШ к началу учебного года

Новости часа: на платформе "Москино" появится сервис с информацией о мероприятиях

Новости часа: более 50 сервисов ИИ было создано для московского здравоохранения

Собянин: МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

За год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

Новости часа: на киноплатформе "Москино" создадут афишу всех киномероприятий столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 21 сентября.

С начала года Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров, чтобы они могли реализовать масштабные проекты. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего участков выделили в ТиНАО, рассказал Сергей Собянин.

Малое кольцо велотрассы в парке "Крылатские холмы", которое закрывали на реконструкцию, снова доступно для всех любителей велоспорта. Новое покрытие позволит тренироваться с большей скоростью. Через две недели на асфальт нанесут разметку.

Первые заморозки придут в Москву уже 22 сентября. По прогнозам синоптиков, они начнутся ночью с воскресенья на понедельник. В ночные и утренние часы столбики термометров могут опуститься до двух, а местами даже до четырех градусов. Водителей призывают быть осторожными из-за погодных условий.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика