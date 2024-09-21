Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 21 сентября.

С начала года Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров, чтобы они могли реализовать масштабные проекты. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего участков выделили в ТиНАО, рассказал Сергей Собянин.

Малое кольцо велотрассы в парке "Крылатские холмы", которое закрывали на реконструкцию, снова доступно для всех любителей велоспорта. Новое покрытие позволит тренироваться с большей скоростью. Через две недели на асфальт нанесут разметку.

Первые заморозки придут в Москву уже 22 сентября. По прогнозам синоптиков, они начнутся ночью с воскресенья на понедельник. В ночные и утренние часы столбики термометров могут опуститься до двух, а местами даже до четырех градусов. Водителей призывают быть осторожными из-за погодных условий.