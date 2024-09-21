Новости часа: почти 220 га земли предоставлено инвесторам с начала года в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 220 гектаров земли предоставлено инвесторам с начала года для строительства объектов в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 13,5 километра выделенных полос появится в четырех округах Москвы в середине октября, сообщает столичный Дептранс.

В фестивале, посвященном закрытию мотосезона, приняли участие около 13 тысяч байкеров, рассказал заммэра Максим Ликсутов.