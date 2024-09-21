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Новости

21 сентября, 19:30

Новости

Новости часа: почти 220 га земли предоставлено инвесторам с начала года в Москве

Новости часа: почти 220 га земли предоставлено инвесторам с начала года в Москве

Собянин: Москва предоставила инвесторам около 220 гектаров с начала года

Собянин: новый этап модернизации проведут в МКНЦ имени Логинова

Собянин рассказал о запуске новых сервисов МЭШ к началу учебного года

Новости часа: на платформе "Москино" появится сервис с информацией о мероприятиях

Новости часа: более 50 сервисов ИИ было создано для московского здравоохранения

Собянин: МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

За год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

Новости часа: на киноплатформе "Москино" создадут афишу всех киномероприятий столицы

Новости часа: киноплатформу "Москино" за год работы посетили почти 140 тысяч человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 220 гектаров земли предоставлено инвесторам с начала года для строительства объектов в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 13,5 километра выделенных полос появится в четырех округах Москвы в середине октября, сообщает столичный Дептранс.

В фестивале, посвященном закрытию мотосезона, приняли участие около 13 тысяч байкеров, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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