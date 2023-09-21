Собянин подвел итоги работы социального проекта для детей "Давай друЖИТЬ"

Социальному проекту "Давай друЖИТЬ" исполнилось 3 года. Об этом на своей странице на сайте "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин.

Проект начали реализовывать в сентябре 2020 года. Москвичи помогают исполнять мечты детей-сирот, подростков из семейных центров и ребят с инвалидностью. Ребята регулярно посещают творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, ездят на экскурсии, встречаются с известными артистами и шоуменами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.