21 сентября, 19:30Общество
Собянин подвел итоги работы социального проекта для детей "Давай друЖИТЬ"
Социальному проекту "Давай друЖИТЬ" исполнилось 3 года. Об этом на своей странице на сайте "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин.
Проект начали реализовывать в сентябре 2020 года. Москвичи помогают исполнять мечты детей-сирот, подростков из семейных центров и ребят с инвалидностью. Ребята регулярно посещают творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, ездят на экскурсии, встречаются с известными артистами и шоуменами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.