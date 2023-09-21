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21 сентября, 17:15

Спорт

Новости часа: Собянин рассказал о результатах работы МЦД-3 за месяц

Новости часа: Собянин рассказал о результатах работы МЦД-3 за месяц

Новости часа: Собянин рассказал о среднесуточном пассажиропотоке на МЦД-3

Новости часа: Собянин отметил высокую популярность МЦД-3 в первый месяц работы

Собянин: за первый месяц работы по МЦД-3 перевезли 11,5 млн пассажиров

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве

Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин отметил, что за месяц работы МЦД-3 соседние линии метро стали свободнее, машин на дорогах стало меньше. Также стало известно, что 11,5 миллиона поездов совершили пассажиры за месяц работы МЦД-3.

В столице прошли первые тренировки нового сезона проекта "Спортивные выходные". Об этом рассказал столичный департамент спорта.

Более 50 миллионов поездок на электросамокатах совершили москвичи в этом сезоне. Об этом сообщил Дептранс.

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