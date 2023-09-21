Новости часа: Собянин рассказал о результатах работы МЦД-3 за месяц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин отметил, что за месяц работы МЦД-3 соседние линии метро стали свободнее, машин на дорогах стало меньше. Также стало известно, что 11,5 миллиона поездов совершили пассажиры за месяц работы МЦД-3.

В столице прошли первые тренировки нового сезона проекта "Спортивные выходные". Об этом рассказал столичный департамент спорта.

Более 50 миллионов поездок на электросамокатах совершили москвичи в этом сезоне. Об этом сообщил Дептранс.