Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 15:45

Общество

Новости часа: Собянин отметил высокую популярность МЦД-3 в первый месяц работы

Новости часа: Собянин отметил высокую популярность МЦД-3 в первый месяц работы

Собянин: за первый месяц работы по МЦД-3 перевезли 11,5 млн пассажиров

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве

Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Новости часа: Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин: завершили основные работы по комплексному благоустройству дворов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 11,5 миллиона поездов совершили пассажиры за месяц работы МЦД-3. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Московском регионе до полудня субботы, 23 сентября. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Более 1,2 тысячи советников по воспитанию приступили к работе в школах Москвы. Об этом сообщили в департаменте образования столицы.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородобществопогодаобразованиевидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика