Новости часа: Собянин отметил высокую популярность МЦД-3 в первый месяц работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 11,5 миллиона поездов совершили пассажиры за месяц работы МЦД-3. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Московском регионе до полудня субботы, 23 сентября. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Более 1,2 тысячи советников по воспитанию приступили к работе в школах Москвы. Об этом сообщили в департаменте образования столицы.