21 сентября, 15:30Транспорт
Собянин: за первый месяц работы по МЦД-3 перевезли 11,5 млн пассажиров
Более 11,5 миллиона поездок совершили по МЦД-3 с момента запуска. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Наземное метро, соединяющее Зеленоград с подмосковным городом Раменское, открыли 17 августа. На данный момент среднесуточный пассажиропоток – 426 тысяч человек, это на 16% больше аналогичного периода прошлого года на Ленинградском и Казанском направлениях.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.