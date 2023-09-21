Собянин: за первый месяц работы по МЦД-3 перевезли 11,5 млн пассажиров

Более 11,5 миллиона поездок совершили по МЦД-3 с момента запуска. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Наземное метро, соединяющее Зеленоград с подмосковным городом Раменское, открыли 17 августа. На данный момент среднесуточный пассажиропоток – 426 тысяч человек, это на 16% больше аналогичного периода прошлого года на Ленинградском и Казанском направлениях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.