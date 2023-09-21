Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Социальные выплаты москвичам проиндексируют в следующем году. Такую задачу Сергей Собянин поставил во время первого после вступления в должность заседания президиума правительства столицы. Изменятся суммы городских социальных пособий и доплат московским пенсионерам.

Еще в ходе заседания рассказали об изменениях, которые внесут в государственные программы развития города. Они коснутся реконструкции столичных поликлиник, реновации жилья, проектов "Мой район", "Московское долголетие", строительства метро и других ключевых направлений.

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