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21 сентября, 14:45

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Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

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Социальные выплаты москвичам проиндексируют в следующем году. Такую задачу Сергей Собянин поставил во время первого после вступления в должность заседания президиума правительства столицы. Изменятся суммы городских социальных пособий и доплат московским пенсионерам.

Еще в ходе заседания рассказали об изменениях, которые внесут в государственные программы развития города. Они коснутся реконструкции столичных поликлиник, реновации жилья, проектов "Мой район", "Московское долголетие", строительства метро и других ключевых направлений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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