Новости часа: Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году. Мэр Москвы также поручил проиндексировать и доплату столичным пенсионерам .

Камеры, которые штрафуют водителей за непристегнутых пассажиров, появились на дорогах Москвы. Об этом рассказал Дептранс.

В Москве началась золотая осень. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.