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21 сентября, 14:30

Общество

Новости часа: Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве

Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Новости часа: Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин: завершили основные работы по комплексному благоустройству дворов

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поставил задачу проиндексировать социальные выплаты в 2024 году. Мэр Москвы также поручил проиндексировать и доплату столичным пенсионерам .

Камеры, которые штрафуют водителей за непристегнутых пассажиров, появились на дорогах Москвы. Об этом рассказал Дептранс.

В Москве началась золотая осень. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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