Новости часа: Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На двух участках Дмитровского шоссе заменили асфальт. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы Петр Бирюков.

До 7 баллов обещают вечером 21 сентября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.