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Новости

21 сентября, 13:45

Город

Новости часа: Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Новости часа: Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Собянин поставил задачу по развитию научно-инновационных кластеров в Москве

Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Новости часа: Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин: завершили основные работы по комплексному благоустройству дворов

Новости часа: Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в Бирюлеве Восточном

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Новости часа: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил продолжить программу развития научно-инновационных кластеров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На двух участках Дмитровского шоссе заменили асфальт. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы Петр Бирюков.

До 7 баллов обещают вечером 21 сентября на московских дорогах. Это данные ЦОДД.

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