21 сентября, 11:30Общество
Новости часа: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва получила один миллион упаковок лекарств по офсетному контракту. Об этом сообщил Сергей Собянин.
На Большой Молчановке, в районе Арбата, завершили дорожный ремонт. Это данные комплекса городского хозяйства.
Минувшая ночь стала самой теплой в Москве за историю метеонаблюдений. Термометры показывали 16,2 градуса, рассказали синоптики.