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Новости

21 сентября, 11:30

Общество

Новости часа: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Новости часа: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: в Бирюлеве Восточном построят школу, детский сад и поликлинику

Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

Новости часа: трое спасателей оказались под завалами при повторном обрушении в Балашихе

Собянин рассказал о ярких проектах московских компаний в сфере промдизайна

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Потапово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва получила один миллион упаковок лекарств по офсетному контракту. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На Большой Молчановке, в районе Арбата, завершили дорожный ремонт. Это данные комплекса городского хозяйства.

Минувшая ночь стала самой теплой в Москве за историю метеонаблюдений. Термометры показывали 16,2 градуса, рассказали синоптики.

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