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21 сентября, 07:45

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Собянин: в Бирюлеве Восточном построят школу, детский сад и поликлинику

Собянин: в Бирюлеве Восточном построят школу, детский сад и поликлинику

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В Москве одобрили проекты двух поликлиник, школы и детского сада, которые построят в поселении Рязановском ТиНАО и в Бирюлеве Восточном. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул мэр, возведут объекты за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда. В этом случае город предоставляет девелоперам льготы, а они создают необходимую социальную, промышленную, офисную и другую инфраструктуру.

Кроме того, по этой программе уже согласовали еще 10 проектов в различных районах Москвы. Они дадут городу более 12 тысяч новых рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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