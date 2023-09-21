Собянин: в Бирюлеве Восточном построят школу, детский сад и поликлинику

В Москве одобрили проекты двух поликлиник, школы и детского сада, которые построят в поселении Рязановском ТиНАО и в Бирюлеве Восточном. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул мэр, возведут объекты за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда. В этом случае город предоставляет девелоперам льготы, а они создают необходимую социальную, промышленную, офисную и другую инфраструктуру.

Кроме того, по этой программе уже согласовали еще 10 проектов в различных районах Москвы. Они дадут городу более 12 тысяч новых рабочих мест.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.