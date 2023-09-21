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21 сентября, 07:15

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Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий

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В столице преобразуют еще три промзоны. Утвержден план комплексного развития территорий в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте старых промышленных зданий появятся технопарк, гостиница и подстанция скорой помощи. Также в планах возвести здание отдела МВД, офисы, магазины и рестораны. В результате Москва получит более пяти тысяч новых рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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