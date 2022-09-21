Новости часа: Собянин принял решение о допподдержке мобилизованных в Москве граждан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах поддержки граждан, мобилизованных в Москве.

Правительство России выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства. Категории граждан, которым положена отсрочка от частичной мобилизации, определят в ближайшее время. Об этом сообщил кабмин.

Мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда. Об этом рассказал главы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.