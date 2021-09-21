Собянин включил в программу реновации еще один дом

Пятиэтажку на улице Антонова-Овсеенко включили в программу реновации. Постановление подписал Сергей Собянин.

Дому 61 год, в нем живут 45 семей. Еще в 2017 году жильцы решали, вступать ли в программу. Но тогда из-за сомнений в кворуме дом под реновацию не попал. А в марте нынешнего года заявление рассмотрели повторно.

Всего на сегодняшний день в программу включены 5 176 домов, в которых живут около миллиона человек. Продолжается или уже завершено расселение жителей 311 домов, они переезжают в 113 новостроек. Во всех административных округах подобраны более 500 площадок, они находятся рядом с домами, которые будут расселены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.