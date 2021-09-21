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Город

14:45

Собянин осмотрел экипировочный центр здравоохранения Москвы

мэр Москвы медицина город видео Никита Гмыза Алина Гилева

До конца года столичные медики получат новую удобную форму. Линейку одежды создала специальная рабочая группа, учитывались все пожелания врачей. Продумывались малейшие детали – от расположения карманов для крепления бейджей. Особое внимание уделили безопасности. Например, медработники отделений лучевой диагностики получат форму со специальной пластиковой фурнитурой, ведь в работе используются мощные магниты.

Примерить и подобрать одежду по размеру медики могут в Экипировочном центре, его посетил Сергей Собянин. По сути это большой магазин. С конца июля форму там уже получили более 30 тысяч человек.

Мэр отметил, что проект был создан два года назад, в течение этого времени появилась целая фабрика специальной одежды и место, куда можно прийти и померить ее, что очень важно. Он уточнил, что форма сшита из качественных материалов.

"Мы будем ежегодно менять ее так, чтобы она постоянно была новой. И будем дорабатывать дизайн, если какие-то идеи появятся", – сказал Собянин.

До этого года городские поликлиники и больницы самостоятельно закупали одежду для сотрудников. Решение о переходе на единую форму для медицинских работников принял мэр Москвы. В комплект вошли длинные и короткие халаты, брюки, топы, поло и джемперы. Основной цвет белый, но с помощью цветных вставок пациенты легко смогут понять, какой врач перед ними.

Для работников взрослых поликлиник выбран голубой оттенок, для работников детских – салатовый. Синий цвет появится на одежде сотрудников стационаров, а бирюзовый будет на форме врачей центров амбулаторной онкологической помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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