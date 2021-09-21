Собянин осмотрел экипировочный центр здравоохранения Москвы

14:45
До конца года столичные медики получат новую удобную форму. Линейку одежды создала специальная рабочая группа, учитывались все пожелания врачей. Продумывались малейшие детали – от расположения карманов для крепления бейджей. Особое внимание уделили безопасности. Например, медработники отделений лучевой диагностики получат форму со специальной пластиковой фурнитурой, ведь в работе используются мощные магниты.
Примерить и подобрать одежду по размеру медики могут в Экипировочном центре, его посетил Сергей Собянин. По сути это большой магазин. С конца июля форму там уже получили более 30 тысяч человек.
Мэр отметил, что проект был создан два года назад, в течение этого времени появилась целая фабрика специальной одежды и место, куда можно прийти и померить ее, что очень важно. Он уточнил, что форма сшита из качественных материалов.
"Мы будем ежегодно менять ее так, чтобы она постоянно была новой. И будем дорабатывать дизайн, если какие-то идеи появятся", – сказал Собянин.
До этого года городские поликлиники и больницы самостоятельно закупали одежду для сотрудников. Решение о переходе на единую форму для медицинских работников принял мэр Москвы. В комплект вошли длинные и короткие халаты, брюки, топы, поло и джемперы. Основной цвет белый, но с помощью цветных вставок пациенты легко смогут понять, какой врач перед ними.
Для работников взрослых поликлиник выбран голубой оттенок, для работников детских – салатовый. Синий цвет появится на одежде сотрудников стационаров, а бирюзовый будет на форме врачей центров амбулаторной онкологической помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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