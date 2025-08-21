Собянин: ученики вернутся в обновленное здание центра "Протон" с 1 сентября

Занятия в обновленном здании образовательного центра "Протон" на Филевском бульваре начнутся с 1 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Здесь начнут заниматься ученики младших классов. По программе "Моя школа" в учебном корпусе обустроили современные кабинеты, спортивный и гимнастический залы. Например, в центре появился лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.