Собянин: масштабная выставка об образе Москвы в искусстве откроется 6 сентября

Масштабная выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" откроется в столице 6 сентября. Об этом рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, в Русском музее хранится около 450 тысяч экспонатов, которые охватывают все тенденции развития искусства с Х по ХХI век. Впервые в истории музей привезет из Санкт-Петербурга в столицу коллекцию из 115 произведений живописи и скульптуры. Шедевры будут представлены в павильоне № 1 на ВДНХ. Центральным произведением экспозиции станет полотно художника Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года".

