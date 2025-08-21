Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: масштабная выставка об образе Москвы в искусстве откроется 6 сентября

Собянин: масштабная выставка об образе Москвы в искусстве откроется 6 сентября

Собянин: в столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве

Собянин рассказал о развитии транспортной системы в Печатниках и Южнопортовом

Собянин: с 2012 года в ТиНАО реконструировали 24 водозаборных узла

Собянин: столичные школьники взяли медали Международной географической олимпиады

Собянин представил космические разработки, созданные московскими школьниками

"Новости дня": Собянин принял решение о комплексном развитии 2 участков на западе Москвы

Собянин: фонд конкурса "Москва – добрый город" составит 400 млн рублей

Собянин поздравил московских школьников с победой на географической олимпиаде

Собянин: все больше детей могут превратить мечты о космосе в реальные открытия

Масштабная выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" откроется в столице 6 сентября. Об этом рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, в Русском музее хранится около 450 тысяч экспонатов, которые охватывают все тенденции развития искусства с Х по ХХI век. Впервые в истории музей привезет из Санкт-Петербурга в столицу коллекцию из 115 произведений живописи и скульптуры. Шедевры будут представлены в павильоне № 1 на ВДНХ. Центральным произведением экспозиции станет полотно художника Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика