Собянин: с 2012 года в ТиНАО реконструировали 24 водозаборных узла

С 2012 года в ТиНАО реконструировали 24 водозаборных узла. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, в 2025 году в Южном Бутове и Троицке завершат реконструкцию очистных сооружений. Собянин отметил, что в Троицке основные строительные работы уже выполнены, производительность сооружений будет увеличена с 25 до 40 тысяч кубометров в сутки. В Южном Бутове на данный момент ведутся пуско-наладочные работы.

