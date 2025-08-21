Собянин: с 2012 года в ТиНАО реконструировали 24 водозаборных узла

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 11:00

Мэр Москвы

С 2012 года в ТиНАО реконструировали 24 водозаборных узла. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, в 2025 году в Южном Бутове и Троицке завершат реконструкцию очистных сооружений. Собянин отметил, что в Троицке основные строительные работы уже выполнены, производительность сооружений будет увеличена с 25 до 40 тысяч кубометров в сутки. В Южном Бутове на данный момент ведутся пуско-наладочные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородЖКХвидеоМария Рыбакова

