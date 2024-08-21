Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кoличествo плoщадок прoграммы ренoвации в Мoскве возросло до 631. Об этом сooбщил Сергей Собянин.

Аномально теплая погода с температурами, превышающими климатическую норму, может сохраниться в Москве до середины сентября, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Модные показы российских дизайнеров пройдут 22 и 23 августа на Парящем мосту в "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщила пресс-служба форума.

