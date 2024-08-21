Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

21 августа, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин заявил, что число площадок программы реновации превысило 630

Новости часа: Собянин заявил, что число площадок программы реновации превысило 630

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Собянин: объем промпроизводства в Москве за первое полугодие вырос на 20%

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Собянин: новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года

Новости час: новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА

Собянин: поликлиника в Академическом районе начнет прием пациентов до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кoличествo плoщадок прoграммы ренoвации в Мoскве возросло до 631. Об этом сooбщил Сергей Собянин.

Аномально теплая погода с температурами, превышающими климатическую норму, может сохраниться в Москве до середины сентября, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Модные показы российских дизайнеров пройдут 22 и 23 августа на Парящем мосту в "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщила пресс-служба форума.

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