Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь площадок в шести районах Москвы включены в программу реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Объем обрабатывающего промышленного производства Москвы вырос с января по июнь на 20% в сравнении с тем же периодом 2023 года, о чем также сообщил Собянин.

Лаборатория Московской международной недели кино заработает на ВДНХ с 23 по 28 августа, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

