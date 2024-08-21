Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

21 августа, 22:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Собянин: объем промпроизводства в Москве за первое полугодие вырос на 20%

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь площадок в шести районах Москвы включены в программу реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Объем обрабатывающего промышленного производства Москвы вырос с января по июнь на 20% в сравнении с тем же периодом 2023 года, о чем также сообщил Собянин.

Лаборатория Московской международной недели кино заработает на ВДНХ с 23 по 28 августа, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

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