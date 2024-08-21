Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

21 августа, 19:45

Новости

Собянин: объем промпроизводства в Москве за первое полугодие вырос на 20%

Собянин: объем промпроизводства в Москве за первое полугодие вырос на 20%

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В Москве растет выпуск самой разной продукции. Только за первое полугодие 2024 года объем обрабатывающего производства увеличился на 20% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Последние данные о росте промпроизводства в столице в своем телеграм-канале привел Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что хорошие темпы зафиксированы у высокотехнологичных отраслей, в частности в фармацевтике и машиностроении. Собянин также указал, что город активно помогает развивать промышленность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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